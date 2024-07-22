Общество

Неожиданные советы по приготовлению варенья дала кулинарный блогер

Если привычное варенье из ягод или фруктов приелось, можно поэкспериментировать с необычными исходными продуктами, советует технолог общественного питания, кулинарный блогер Елена Ярцева. По ее словам, варенье с непривычным вкусом можно приготовить практически из любого растения.

«В сахарном сиропе мы можем проварить все что угодно: молодые шишки, луковые кольца, кусочки арбузных корок. Во всем мире распространено варенье из перчика чили, получается сладко-острый вкус. Сделать варенье можно из тыквы, моркови, свеклы», – перечислила Елена Ярцева в интервью радио Sputnik.

Необычный вкус будет иметь варенье из помидоров, добавила она.

«Обычные томаты для варенья не подойдут, поскольку при варке они разойдутся в сиропе, а вот черри можно оставить целенькие, в сиропе сварить, и будет такое вот варенье из томатов. Это же все-таки ягода. Просто мы привыкли делать из помидоров салаты, поливать их маслом. Но я, например, знаю, что в Китае помидорки черри подают к чаю, поскольку они достаточно сладкие», – заключила Елена Ярцева.