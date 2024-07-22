Общество

Экономист рассказала, кому неожиданно повысят пенсии в августе

Помимо традиционного повышения пенсий отдельным категориям граждан, с 1 января 2025 года начнет действовать еще одна прибавка, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Речь идет о доплате в 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, которым полагается уход. Раньше его должен был оформить любой трудоспособный неработающий гражданин. Теперь это ограничение снято: выплату по уходу получат все пенсионеры, которым она положена, вне зависимости от наличия ухаживающего.

Кроме того, доплату к пенсии в 16269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80- летнего возраста, и получившие инвалидность 1 группы. Пенсионерам, которые работали, но уволились, проведут индексацию за пропущенные годы. А тем, кто еще работает, пересчитают страховые пенсии. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от зарплаты и стоимости балла в год выхода на пенсию, пишет «Прайм».

Все эти перерасчеты произойдут автоматически, никуда обращаться не нужно, заключила Иванова-Швец.