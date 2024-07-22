Общество

Ливни и сильный ветер прогнозируют на территории Псковской области

Ливни, грозы, крупный град и усиление ветра прогнозируются в начале недели в некоторых регионах РФ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В республиках Северного Кавказа - Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике - ожидаются сильные дожди в виде ливня и ветер до 25 метров в секунду. Во вторник на Ставрополье - сильный дождь и гроза. В понедельник-вторник в Ростовской области тоже [прогнозируются] сильные дожди», - сообщил он.

Метеоролог отметил, что интенсивные осадки с грозовой деятельностью пройдут в понедельник в центре европейской части России: в Москве и Московской области, а также в Ярославской, Тверской, Ивановской областях. Опасное явление прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе в связи с прохождением фронтального раздела. В Псковской и Новгородской областях ожидаются интенсивные ливневые осадки, гроза, ветер до 18 метров в секунду, пишет ТАСС.

В Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве ожидается сильная жара - до 35 градусов. В северных районах Иркутской области - сильный дождь и ветер до 27 метров в секунду. В горах возможен сход селей и усиление ветра в виде шквалов до 20 метров в секунду. В Новосибирской области прогнозируются сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 23 метров в секунду. Несмотря на осадки, подтопления в регионах не ожидаются.