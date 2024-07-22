Общество

За полгода в сеть утекло 140 млн номеров россиян

За январь-июнь 2024 года у российских компаний зафиксировано 144 случая утечки данных, включавших 46 млн уникальных e-mail адресов и 140 млн номеров. Об этом говорится в исследовании российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Авторы напоминают, что в последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом по сравнению с первым полугодием 2023-го года количество «сливов» снизилось (с 207 до 144 инцидентов), а объемы попавшей в сеть информации выросли только на 14%. Это наиболее позитивная динамика за весь период проведения исследования (c 2019 года), говорится в отчете.

В Роскомнадзоре тенденцию подтвердили. Там сообщили, что за первое полугодие 2024 года выявили 73 факта утечек персональных данных против 110 подобных случаев за аналогичный период 2023-го.

По данным службы, за шесть месяцев из-за сливов в открытый доступ попало более 600 млн записей (речь тут не только об уникальной информации — в разных утечках данные могут повторяться). В прошлом году этот показатель составлял 200 млн, пишут «Известия».