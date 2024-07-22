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Общество

Эксперт призвал тщательно удалять личные данные со смартфонов перед продажей

29.07.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Граждане России при продаже своих подержанных гаджетов оставляют в них личные, а иногда и корпоративные сведения, показали результаты исследования «Лаборатории Касперского». Среди тех, кто приобретал девайсы с рук на «Авито» и других сайтах вторичной продажи, 41% опрошенных обнаруживали на ней информацию от предыдущих хозяев.

«Часто эти аккаунты становятся источником ценной информации. Злоумышленники с чужого аккаунта от лица пользователя могут разослать сообщения с просьбой перевести денежные средства по всему списку контактов», — предупреждает Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection, о самом очевидном риске.

Наиболее часто на смарт-устройствах оставались личные данные, такие как фотографии или заметки. В некоторых случаях продавцы забывали выходить из своих аккаунтов. Подобные данные зачастую привлекают мошенников, которые от лица предыдущих владельцев техники стараются обмануть их знакомых, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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