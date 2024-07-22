Общество

Абитуриенты выбирают в этом году инженерные направления, медицину и педагогику

В России завершается приемная кампания. Наиболее популярными у поступающих в этом году стали инженерные направления, в первую очередь, связанные с информационными технологиями, а также медицина и педагогика. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РФ.

Среди направлений, на которые больше всего подано заявлений, — «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Информационные системы и технологии», «Лечебное дело», «Прикладная информатика», «Программная инженерия».

В Минобрнауки отметили, что это пока данные суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который с 2022 года позволяет через «Госуслуги» направить документы в пять образовательных учреждений. На конец недели с его помощью документы на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования уже подали 930 тыс. абитуриентов.

Данные поданных напрямую документов пока не анализировались. Но, как отметили опрошенные вузы, сервис уже стал основным окном для приема заявлений от абитуриентов, пишут «Известия».

В зависимости от вуза доля поданных онлайн заявлений составляет 70-97%. Для поступления на бюджет на 2024/2025 учебный год выделено более 621,3 тыс. мест. Основная их часть совпадает с теми направлениями, которые и стали самыми популярными у абитуриентов: 75 тыс. мест выделены на педагогические специальности, более 48 тыс. — на информационные технологии и около 30 тыс. — на клиническую медицину.