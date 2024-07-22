Общество

На Солнце произошла третья за месяц мощная вспышка

Ученые зарегистрировали третью за июль вспышку высочайшего клаccа X на Солнце в понедельник, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 июля в 05:37 мcк в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3764 (S05W04) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 10 минут», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках X1.2 (14 июля) и X1.9 (16 июля), пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излечения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.