Общество

Суд исключил «Псковский антикоррупционный фронт» из реестра зарегистрированных СМИ

Псковский городской суд лишил свидетельства о регистрации оппозиционное издание «Псковский антикоррупционный фронт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роскомнадзора по Псковской области.

Решение суда вступило в законную силу 11 июля. Причиной вынесения такого приговора стал невыход издания в свет больше года. Главный редактор «Псковского антикоррупционного фронта» Павел Николаев в беседе с корреспондентом ПЛН отметил, что не будет оспаривать решение суда.

«В дальнейшем мы будет переформатироваться и регистрироваться как электронное средство массовой информации. Мы идем по линии наименьшего сопротивления и, как правило, выигрываем. Участвовать в судебных тяжбах с Роскомнадзором нет смысла, как и поднимать волну такой истерии. Я не в том лагере нахожусь — ни в лагере противников России, ни в лагере оппозиционных СМИ», — заявил Павел Николаев.

Суд признал регистрацию издания недействительной с 16 июля.