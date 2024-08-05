Общество

Псковские педагоги повышают квалификацию по воспитательной деятельности в Артеке

Делегация Псковской области приняла участие в обучении по программе «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации» в Международном детском центре «Артек». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии координаторов проекта «Навигаторы детства» в Псковской области

Регион представила управленческая команда Идрицкой средней общеобразовательной школы в составе директора, заместителя директора по воспитательной работе и советника директора по воспитанию.

Под руководством опытных педагогов Центра профессионального образования МДЦ «Артек» коллеги из различных регионов страны рассматривалаи воспитательное пространство и воспитательную среду школы в качестве комплекса условий и возможностей развития, делились традициями своих образовательных организаций и обозначили приоритеты государственной политики в области воспитания. Также в ходе обсуждения участники освоили инновационную технологию составления матрицы учебного периода, представили свою воспитательную практику и многое другое.

Поездка организована при содействии Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области. Добавим, Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» президентского нацпроекта «Образование».