До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 7 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 августа. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью преимущественно не будет осадков, местами образуется туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
Прогнозируется ветер северных направлений - ночью слабый, днем со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем столбик термометра покажет от +20 до +25 градусов.
Ранее сообщалось, что влияние антициклона скажется на погоде Северо-Запада на этой неделе.