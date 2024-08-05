Общество

Средний чек на отдых в России вырос этим летом

Средний чек в гостиницах, отелях и домах отдыха в туристических регионах в июле вырос на 9-30%, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В Краснодарском крае в июле этого года средний чек за размещение оказался на 16% выше, чем в прошлом году, составив 12,2 тыс. рублей, следует из данных «Чек Индекса».

Наиболее заметно средний чек на отдых в гостинице вырос в Калининградской области. Он составил в июле 11,2 тыс. рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Отдых в гостиницах и отелях Иркутской области обходился в среднем в 4,7 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году.

«Июль этого года отличался особенно массовым спросом со стороны отдыхающих, во многом из-за дождливой погоды предшествовавшего месяца. В результате, число покупок в сфере гостиниц и отелей выросло год к году на 40%», — отметили аналитики.

Лидером по популярности для отдыха россиян остается Краснодарский край, но рост продаж заметен во всех регионах, указали в «Чек Индексе». Там также обратили внимание на рост туристического потока в Иркутскую область, в том числе среди любителей пеших прогулок, пишут «Известия».