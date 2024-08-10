Общество

Ленинградский вокзал в Москве закрыли на реконструкцию

Вчера пассажирское здание железнодорожного Ленинградского вокзала в Москве закрыли на ремонт, после которого его объединят с системой Московского транспорта. У обновленного вокзала появится особый статус - не только визитной карточки города и памятника с открытки, но и современного, многофункционального комплекса с востребованной инфраструктурой.

Инфографика «Российской газеты» Антона Переплетчиков / Ангелина Зеленькова

Пригородные поезда, а также поезда дальнего следования по-прежнему будут приходить и отходить по расписанию. Новая навигация подскажет пассажирам выход к поездам дальнего следования. Например, со стороны Комсомольской площади можно пройти вдоль вокзала через закрытую парковку с западной стороны здания, а от Ярославского вокзала и от станции метро "Комсомольская" из первого выхода Сокольнической линии появился специально оборудованный проход. К пригородным поездам сохранен привычный маршрут для всех пассажиров.

Напомним, поезд, следующий по маршруту Псков-Москва, приходит именно на Ленинградский вокзал.

Камеры хранения, уборные, магазины и кафе будут работать на соседних Ярославском и Казанском вокзалах, в их залах ожидания добавлены 543 и 270 посадочных мест соответственно. Для удобства на Ярославском вокзале заработали 15 дополнительных касс дальнего следования, а между зданиями Ярославского и Ленинградского вокзалов появились мобильные пригородные кассы. Вблизи Ленинградского вокзала нельзя будет оставить автомобиль - все парковки на время ремонта здесь закрыты.

Ленинградский вокзал положил начало традиции устанавливать часы на здания вокзалов по всей стране, пишет «Российская газета»

Увидев проект реконструкции легендарного вокзала в соцсетях, москвичи положительно восприняли новость, ведь нынешнее состояние здания не соответствовало требованиям безопасности и было далеко от современного представления о комфорте пассажиров. "Появятся два новых входа, поэтому точно не будет очереди на проход к поездам дальнего следования", - заметил Дмитрий Елисеев. Как и многие подписчики он сравнивает обновленное здание с мини-аэропортом, другим он напоминает торговый центр и фудмолл. Правы и те и другие. Проект предусматривает функциональное зонирование и четкое разделение транзитной и коммерческой зоны, при этом сохранится очарование исторического облика здания. Торговые точки, банки, зоны с бесплатным Wi-Fi зарядкой устройств, а также фуд-корт будут стоять отдельно и не мешать потокам людей, перекликаясь с архитектурным стилем здания.

Кроме перепланировки и обновления фасада, порадовал москвичей планируемый снос беспорядочных торговых пристроек с восточной стороны здания, где всегда плохо пахло и было грязно. Теперь же здесь начнется благоустройство, как и на всей привокзальной территории.

В столичном дептрансе отметили, что масштабный проект реконструкции реализуется совместно с РЖД. Комсомольская площадь или, как ее давно называют москвичи, площадь трех вокзалов является важнейшим транспортным узлом столицы. Кроме пригородных и поездов дальнего следования каждый день отсюда отправляются скоростные «Сапсаны» и «Ласточки». Через Ленинградский вокзал также проходят маршруты автобусов, две линии метро, Кольцевая и Сокольническая, а также третий Московский центральный диаметр. «Мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему Московского транспорта. Для этого вокзалу необходим ремонт. Этим займется Московский метрополитен - крупнейший перевозчик города», - уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас на Ленинградском вокзале в обычном режиме работает медпункт, бизнес-зал, зал официальных лиц и делегаций, а также предоставляются услуги помощи маломобильным пассажирам, перемещения ручной клади и багажа.

Архитектура и история Ленинградского вокзала всегда обращали на себя внимание многочисленных туристов и москвичей. Например, он является по стилю близнецом Московского вокзала в Санкт-Петербурге. По проекту архитектора Константина Тона их строили одновременно. Вышел строгий двухэтажный фасад с арочными окнами. Центральную часть здания украшает двухъярусная башенка с часами и флагштоком. К слову, именно Ленинградский вокзал положил начало традиции устанавливать часы на здания вокзалов по всей стране.