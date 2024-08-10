Общество

За мужество, патриотизм и верность долгу поблагодарил военных лётчиков в День ВВС Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных России с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил России! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём ВВС России!» - сказал Александр Котов.

Героическая история отечественной военной авиации складывается из многочисленных примеров ратных подвигов во имя суверенитета и безопасности страны. В эту летопись мужества и доблести немало страниц вписали военные летчики, чья жизненная и профессиональная судьба связана с псковской землёй, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Мы гордимся нашими лётчиками, которые во все времена честно и преданно служили и служат России. Из поколения в поколение передаются традиции лётного мастерства и боевого братства. Безграничная преданность Родине, верность присяге, отчаянная храбрость и высокий профессионализм – эти постулаты стали неизменными армейскими принципами военно-воздушного флота. Благодарю за мужество, патриотизм и верность воинскому долгу! От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! С праздником!» - заключил председатель областного Собрания.