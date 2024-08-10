Общество

Комплексные кадастровые работы продолжаются на территории Псковского района

Заседание третьей согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ (ККР) на территории кадастрового квартала 60:18:0060201 (деревня Борисовичи) провели в Псковской районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Натальи Федоровой

Исполнителем комплексных кадастровых работ является филиал публично-правовой компании «Роскадастра» по Псковской области. В результате выполнения ККР в проект карты-плана территории включено 170 земельных участков и 185 объектов капитального строительства.

Возражений правообладателей объектов недвижимости относительно местоположения границ земельных участков на территории кадастрового квартала 60:18:0060201 в Администрацию Псковского района не поступило.

Согласительная комиссия дала положительное заключение по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала с учетным номером 60:18:0060201, при выполнении ККР в соответствии с муниципальным контрактом от 23 января 2024 года № 1/24. И рекомендует утвердить оформленный филиалом ППК «Роскадастра» по Псковской области проект карты-плана территории в окончательной редакции.