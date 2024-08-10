Общество

Врач рассказал, как снизить риск развития деменции

Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тысяч шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», - рассказал Владимир Мартынов.

«Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)», - отметил невролог.

Среди факторов, сокращающих риски развития заболевания, Мартынов также назвал снижение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, а также снижение уровня холестерина в крови.

Врач уточнил, что деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения, пишет РИА Новости.

«Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов», - добавил невролог.