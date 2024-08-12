Общество

Более 120 предостережений объявили владельцам сельхозземель в Псковской и Ленинградской областях

7093,1 га земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской и Псковской областей обследовали специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Основным видом контрольно-надзорных действий ведомства стали мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, из них 84 составили выездные обследования земельных участков, также организовано 8 наблюдений за соблюдением обязательных требований.

По результатам управления Россельхознадзора объявило 122 предостережения за нарушения земельного законодательства.

Наиболее распространенным нарушением, как и ранее, являлось зарастание сельскохозяйственных угодий многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В управлении Россельхознадзора напомнили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, способами, не допускающими нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие.