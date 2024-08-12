Общество

В партии импортных цветов на границе в Псковской области выявили опасных вредителей

Томатный и кукурузный трипс обнаружили инспекторы Россельхознадзора в партии импортных цветов на границе в Псковской области. Партия следовала из Литвы в Екатеринбург. Это уже второй случай выявления данных карантинных вредителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия цветов была произведена в Кении. На границе в Псковской области её отправили на склад временного хранения для проведения карантинного фитосанитарного контроля. Инспекторы управления Россельхознадзора в ходе проверки выявили в партии живые имаго, схожие по признакам с карантинными объектами.

После проведения лабораторных исследований, проведённых в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», специалисты подтвердили наличие в партии дельфиниумов жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса, а также кукурузного трипса. Они повреждают различные культурные и дикорастущие растения.

Кукурузный трипс – вредитель, распространён в Азии, Америке и странах Карибского бассейна. В России насекомое считается карантинным объектом Томатный трипс – широкий полифаг, питающийся многими культурными и дикорастущими растениями. Повреждает кукурузу, томат, огурец, перец, салат, арахис, подсолнечник и другие культуры.

Стоит отметить, что это второй случай выявления кукурузного трипса при ввозе импортных срезов цветов через регион, подконтрольный управлению Россельхознадзора. В соответствии с нормативными правовыми документами цветы уничтожили по решению собственника.