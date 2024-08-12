Общество

Врач рассказал, какие пластические операции могут испортить внешность

Пластическая хирургия сегодня более доступна, чем когда-либо. Из-за этого появляется соблазн скорректировать черты своего лица. Но отправляясь к пластическому хирургу, большинство пациентов рассчитывают на преображение и омоложение. Это получается не всегда: мешают завышенные ожидания, неверные шаги во время подготовки, отсутствие чувства меры. Какие операции требуют тщательного подхода и об ошибках, которые совершают пациенты, спешащие лечь под скальпель хирурга, рассказал доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

Эксперт отметил, что хирургическое вмешательство не сводится к самой операции. Это определенный путь, который должен быть пройден вместе с лечащим врачом. Прежде всего необходимо определиться с клиникой и хирургом. Несмотря на то, что сегодня многие медицинские учреждения предлагают своим клиентам малоинвазивные методики, блефаропластику, ринопластику и другие операции – это еще не значит, что такое вмешательство пройдет гладко и окажется по силам любому специалисту.

«Даже довольно простые операции в руках неквалифицированных врачей могут быть выполнены небрежно, по шаблону, с последующими осложнениями и необходимостью делать повторную пластику. Важно очень тщательно отнестись к выбору хирурга, клиники и доверять только проверенным отзывам и реальным пациентам. Речь идет не только о красоте, но и здоровье», – подчеркнул профессор.

Эксперт отмечает, что квалифицированный хирург имеет полное право отказать в операции, если решит, что она не подходит пациенту, не добавит гармоничности образу и испортит его индивидуальность. К сожалению, далеко не все прислушиваются к этим советам и просто рассчитывают на опыт и профессионализм специалиста. Поэтому операции, которые проводятся «по желанию пациента», иногда оборачиваются испорченной внешностью, пишет RuNews24.ru.

Благодаря соцсетям у девушек набирает популярность такой образ как «кукольное лицо». В данном случае речь не идет об индивидуальности. Инста-лицо – это кошачий раскосый взгляд, точеные скулы и подбородок, а также узкий маленький нос. Помимо того, что эта внешность шаблонная и утрированная, она сохраняет явные следы хирургического вмешательства. Для достижения такого результата нужно пройти через несколько процедур, которые могут обернуться не тем, чего ждет пациент.

Ринопластика позволяет не просто изменить форму носа или его размеры с учетом анатомии и пропорций лица, а сделать нос максимально узким и маленьким. Большинство профессиональных врачей откажутся «лепить» нос по запросу. Это сложная операция, в ходе которой нужно не только учесть анатомию, но и сохранить возможность полноценно дышать.

Броулифтинг – это довольно популярная сегодня операция по коррекции бровей, так как, приподняв верхнюю зону лица, можно омолодить весь образ. Но здесь легко переборщить, и тогда пациентка получит удивленный или, наоборот, нависший взгляд. Такое вмешательство должно быть ювелирным и требует высочайшего мастерства хирурга.

Для многих острые точеные скулы являются эталоном привлекательного лица. В этом поможет удаление комков Биша. Девушки, которые стремятся к кукольному лицу, хотят иметь впалые щеки и острый подбородок. Но эту популярную операцию нужно проводить только по показаниям, так как это вмешательство может визуально состарить лицо.

«Хирурги не одобряют операции по фото, которые улучшены при помощи фильтров. Но все же считают такой подход более разумным, чем ориентир на фото знаменитостей. Прежде всего, запрос на операцию должен быть разумным и максимально реалистичным», – отмечает Тигран Алексанян.

Эксперт также предупредил о рисках, связанных с липосакцией и липофилингом лица. В зависимости от строения лица, одних пациенток смущают лишние жировые отложения на лице, других – чрезмерная худощавость. В первом случае жировые ловушки, как правило, формируются из-за гормональных изменений, и убрать их с помощью диет не получается.

Липосакция, действительно, помогает освежить и значительно омолодить лицо. Но чтобы не разочароваться в результате, важно рассчитать пропорции удаляемого жира. Иначе кожа еще больше провиснет, овал поплывет и деформируется, появятся глубокие заломы, и лицо станет уставшим и возрастным.

Соблюдение баланса и пропорций важно также и в случае липофилинга, когда «пустоты» на лице заполняются собственным жиром. Если врач еще не опытен в методике и выполнит методику неверно, то скулы расплывутся и станут массивными, а лицо будет выглядеть одутловатым и отечным.

«Когда видны следы вмешательства после операции, работу вряд ли можно назвать удачной. Если лицо похоже на маску и с помощью него пробуются все модные тенденции, привлекательным оно не будет. Важно доверять эстетическому вкусу врача, понимать, что лучше сделать один раз качественно, чем потом переделывать или исправлять чьи-то огрехи. Но если пациент не готов, настаивает на своей позиции, ищет того, кто исполнит все его капризы, опытному хирургу с ним будет не по пути», – заключает эксперт.