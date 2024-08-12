Общество

Условия содержания заключенных в псковском СИЗО-1 проверила общественная наблюдательная комиссия

Председатель общественно-наблюдательной комиссии Николай Червяков, члены комиссии Алексей Зацепов и Ольга Шатова проверили условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении старшего инспектора группы по соблюдению прав человека в региональных учреждениях уголовно-исполнительной системы Сергея Родина и руководства СИЗО-1 правозащитники совершили обход режимной территории, осмотрели коммунально-бытовые объекты и посетили камеры, в том числе где содержатся женщины и несовершеннолетние. Они изучили санитарные и бытовые условия, а также доступность медицинской помощи и поддержку со стороны администрации учреждения.

Также комиссия провела приемы по личным вопросам. Она рассмотрела детали заявлений, дала разъяснения в соответствии с законодательством.