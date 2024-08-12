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Заместитель Генерального прокурора РФ принял участие в заседании прокуратуры Псковской области

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова принял участие в заседании коллегии прокуратуры Псковской области 15 августа. На собрании подвели итоги работы органов прокуратуры региона в первом полугодии 2024 года и определили дальнейшие задачи. Об это этом в своём Telegram-канале сообщила прокуратура Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал прокуратуры Псковской области

Алексей Захаров отметил, что деятельность прокуроров в Псковской области способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. В ходе работ сотрудники выявили более 14 тысяч нарушений закона, из них свыше восьми тысяч - в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Более двух тысяч нарушителей понесли дисциплинарную и административную ответственность, по материалам проверок прокуроров возбуждено 44 уголовных дела.

По результатам прокурорского вмешательства погасили задолженность по заработной плате в размере более 5,6 миллионов рублей, долги за энергоресурсы – на сумму 300 тысяч рублей. На обеспечение жильём детей-сирот дополнительно выделено 80 млн рублей.

Алексей Захаров акцентировал внимание коллег на отдельных направлениях прокурорской деятельности. Он отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сферах ЖКХ, электро- и водоснабжения, экологии, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, соблюдения жилищных прав детей-сирот, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии были определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в регионе.

После заседания Алексей Захаров с участием прокурора Псковской области Андрея Мошкова и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой провёл личный прием граждан в трудовом коллективе общества с ограниченной ответственностью «Псков-Полимер» в городе Пскове.

Граждане обратились к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам неудовлетворительного содержания дорожной сети и благоустройства, ненадлежащей работы управляющих компаний, несоблюдения прав вдовы участника специальной военной операции на получение денежной выплаты.

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В ходе личного приема Алексеем Захаровым принял 11 жителей Псковской области. По каждому обращению организовали проверки, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.