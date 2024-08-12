Общество

Псковичи представили регион на молодёжном форуме «Машук» в Ставрополе

Пять человек представили Псковскую область на молодёжном форуме «Машук», который прошёл в Ставрополе. Представители нашего региона стали участниками первого заезда «Знание», который проходил с 9 по 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Комитете по молодёжной политике.

Фото здесь и далее: Комитет по молодёжной политике

В форуме приняли участие учителя, студенты педагогических специальностей, педагоги образовательных организаций дошкольного, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также сотрудники социальных служб, представители детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в возрасте от 14 до 17 лет.

«Самой запоминающейся стала встреча с Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. Также очень полезным стал международный Саммит с зарубежными партнерами. Там презентовали лучшие практики в сфере развития молодёжных сообществ. Появилось много новых идей для развития детского общественного совета в Псковской области», - рассказала представитель Детсовета60 Павлова Кристина.

Участники форума посетили лекции от профессиональных спикеров на тему наставничества, воспитания, развития навыков и компетенций учителей-предметников. Для них были организованы встречи с известными общественными деятелями и российскими звёздами. Помимо этого они побывали на творческих встречах и экскурсиях по региону.

Отметим, что форум проходит в Ставропольском крае на Комсомольской поляне у подножия горы Машук. Участниками становятся молодые люди от 14 до 35 лет — профессионалы сфер педагогики, воспитания и просвещения со всех уголков страны, а также активисты Движения Первых.