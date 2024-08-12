Общество

Яблочный спас отмечают 19 августа

19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.

Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте».

Празднованием Преображения Господня Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом, пишет Сalend.ru.

Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас.

В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.

Католическая церковь отмечает данный праздник 6 августа, а в традиции Армянской Церкви праздник Преображения включен в пасхальный цикл, является подвижным и отмечается в седьмое воскресенье после Пятидесятницы.