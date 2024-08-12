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Невролог рассказал, на что могут указывать частые головные боли

Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

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«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч», - сказал Мартынов.

«Регулярные головные боли могут указывать и на высокое артериальное давление, особенно если оно не контролируется… К головным болям могут приводить проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке», - отметил врач.

Причиной частых головных болей у женщин, как рассказал Мартынов, могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы, пишут РИА Новости.

«Некоторые лекарства могут вызывать головные боли как побочный эффект. При частых головных болях, более 5 раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте», - заключил врач.