Общество

План по профилактике антимикробной резистентности утвердили в РФ

Правительство утвердило план мероприятий на 2025–2030 годы по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, сообщили в кабмине.

«План рассчитан на 2025–2030 годы, он сменит аналогичный документ, действующий до конца 2024 года. В него вошло 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории страны», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В план мероприятий вошли вопросы нормативного регулирования, в частности, предполагается «разработать и актуализировать клинические рекомендации и стандарты по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учётом применения оптимальных схем противомикробной терапии». Кроме того, включены мероприятия по повышению уровня подготовки медицинских специалистов и работников в области ветеринарии, пишет РИА Новости.

«Планом предусмотрено совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, обеспечение системного мониторинга распространения антимикробной резистентности и изучение механизмов её возникновения, проведение информационных кампаний для граждан о необходимости применения противомикробных препаратов только по назначению врача и рисках возникновения антимикробной резистентности», - добавили в кабмине.

Как отметили в правительстве РФ, Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года была утверждена правительством в 2017 году. Она является документом, который определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.