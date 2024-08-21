Общество

Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных, заявил юрист

Количество домашних животных в квартирах регулируется нормативно-правовыми актами и число разрешенных питомцев зависит от конкретного региона России, рассказал адвокат Станислав Мельник.

«Например, в Новосибирской области допустимое количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 квадратных метров может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки», — отмечает он.

Подобные ограничения есть не во всех регионах, из-за чего жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемными соседями, пишет РИА Новости. «Собиратели» животных содержат в квартирах десятки питомцев без должного ухода. Это приводит к антисанитарным условиям во всем доме.