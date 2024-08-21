Общество

В Пскове прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2024»

Ярмарка «Урожай 2024» прошла в Пскове сегодня, 23 августа. Площадка разместилась на улице Пушкинской, где представили сельскохозяйственную продукцию собственного производства фермеры и предприятия Псковской области, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На ярмарке были представлены свежие и вкусные продукты. Овощи, фрукты, сыры, мёд, соленья, саженцы цветов, плодовые деревья и многое другое было выставлено в торговых палатках. Огромный плюс ярмарки заключается в том, что о каждом продукте мгновенно готовы рассказать её производители. Псковичи активно раскупали все товары, ведь их погружали в историю создания продукции и то, какой путь ей пришлось пройти, чтобы оказаться на прилавке.

Также на ярмарку приехали несколько семейных производств из Печорского, Новоржевского, Псковского и Себежского районов. Многие из них редко приезжают в Псков, поэтому за их продукцией выстроились большие очереди покупателей, которые искренне любят региональных производителей.

Напомним, ярмарка была организована в честь 80-летия со дня образования Псковской области, празднование которого началось сегодня, 23 августа.