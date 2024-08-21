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Общество

Приставы обязали участника СВО в Псковской области погасить миллионный долг по алиментам

28.08.2024 16:54|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы в Псковской области добились погашения долга по алиментам от участника специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области. 

Фото: УФССП по Псковской области.

Мужчина по решению суда обязан выплачивать 1/4 части от всех видов доходов на содержание одного ребенка. Отец производил выплаты, но они были нерегулярными и не покрывали расходы на несовершеннолетних детей. 

В отношении отца было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав применил весь комплекс мер принудительного исполнения. Однако мужчина продолжал уклоняться от своих родительских обязательств.

Ситуация изменилась, когда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Вернувшись в отпуск, мужчина погасил задолженность в размере более 1 миллиона рублей. 

Теги: #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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