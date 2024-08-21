Общество

Приставы обязали участника СВО в Псковской области погасить миллионный долг по алиментам

Судебные приставы в Псковской области добились погашения долга по алиментам от участника специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

Фото: УФССП по Псковской области.

Мужчина по решению суда обязан выплачивать 1/4 части от всех видов доходов на содержание одного ребенка. Отец производил выплаты, но они были нерегулярными и не покрывали расходы на несовершеннолетних детей.

В отношении отца было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав применил весь комплекс мер принудительного исполнения. Однако мужчина продолжал уклоняться от своих родительских обязательств.

Ситуация изменилась, когда мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Вернувшись в отпуск, мужчина погасил задолженность в размере более 1 миллиона рублей.