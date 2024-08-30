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В Острове ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Дмитрий Бурматов

На 98-ом году жизни умер житель города Острова, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Дмитрий Бурматов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Администрация Островского района выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины Дмитрия Иосифовича», - сказали в администрации.

Родился Дмитрий Бурматов 5 ноября 1926 года в селе Прыганка Крутихинского района Алтайского края. Окончил 6 классов. Работал в колхозе по месту жительства. Призван в Красную Армию Каменским РВК Алтайского края 12 ноября 1943 года.

По май 1944 года служил курсантом 278-й стрелковой дивизии, затем стрелок-автоматчик, связной 21-й запасной бригады (Забайкальский фронт, Монгольская народная республика). С января 1945 года стрелок-автоматчик 538-го стрелкового полка 120-й стрелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии на 1-ом Украинском фронте. Участвовал в боях под Белостоком, Краковом, Познанью, Бреслау. День Победы встретил в Словакии.

Далее служба проходила в Венгрии в 346-ом гвардейском Краснознамённом воздушно-десантном полку 104-ой гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

С 1946 по 1951 год – помощник командира взвода, старшина роты в учебном батальоне-автошколе этой же дивизии, расквартированном в г.Острове. Демобилизован в июле 1951 года в звании гвардии старшина. Работал шофёром Островского отделения Псковоблторга, автотранспортной конторы. С 1966 по 1975 год - управляющим отделения «Елохово», шофёром племсовхоза «Нефёдовский». В 1975 – 1979 г.г. – инструктор Островского автоклуба, затем водитель автоколонны № 1452, водитель завода «Вектор».

Боевой и трудовой путь ветерана отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Жукова, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными наградами.