Общество

Умер известный историк Павел Рахшмир

Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

«Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября», - говорится в сообщении.

Павел Рахшмир - крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Ученый является автором нескольких книг, имеет порядка 150 научных публикаций, пишет РИА Новости.