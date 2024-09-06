Общество

Россиянам посоветовали бодрящий напиток, который полезнее кофе

Диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах чая матчи.

«В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение», — объяснил Кабанов.

Кабанов добавил, что польза напитка заключается в растительном составе. Белки, клетчатка, минеральные вещества (железо, кальций), витамины А, С, хлорофилл (природный детокс) — все эти компоненты полезны при регулярном употреблении и нужны нашему организму, пишет РИА Новости.

«Но матча балансирует между пользой и вредом. Начнете пить его слишком часто – будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. Лучше пить не чаще раза или двух в неделю», — посоветовал эксперт.