Общество

Более 11 тысяч псковских соискателей вышли на рынок труда

В целом по стране активность тех, кто ищет работу этой осенью, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. По данным hh.ru, обновили или разместили новые резюме более 5,3 млн россиян.

В приближении к конкретным регионам: чаще других в СЗФО ищут работу сейчас жители Архангельской области – здесь более 21 тыс. местных жителей разместили или свои обновили, увеличив свою активность на местном рынке труда сразу на 33%. На втором же месте по активности с точки зрения построения карьеры – жители Псковской области, более 11 тыс. соискателей увеличили свою активность на 28%. Третье место у соискателей из Новгородской области (+25% новых резюме).

Самыми активными на данный момент с точки зрения поиска работы в Псковской области оказались работники автосервисов (число новых резюме выросло на 104%). Стали чаще выходить на рынок и кадры из сферы общепита и туризма, увеличив свою активность в поисках работы на 65%.

Также стали чаще искать работу и подработку сразу после отпуска транспортники, строители и специалисты по недвижимости, охранники и инкассаторы, обслуживающий персонал. Кроме того, почти 2 тыс. псковских рабочих разных специальностей успели указать в резюме, что ищут работу, нарастив активность на рынке на 60%. Штурмуют работодателей в поисках нового места и местные кадры из сферы медицины, страховые специалисты, айтишники, работники добывающей отрасли, а также производственники.

При этом активность соискателей за месяц стала меньше сразу в четырех сферах: соискательский интерес угас у псковских финансистов, работников сферы медиа и искусства, фитнес-тренеров и косметологов, а также у кадров местного ритейла.