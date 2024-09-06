Общество

Тает во рту! — готовим яблочный пирог на сметане

Начало осени — это сезон богатого урожая на приусадебных участках. А что может быть лучше идеального сочетания местных овощей и фруктов с натуральными молочными продуктами псковского края?

Псковская Лента Новостей предлагает рецепты вкусных, полезных, а главное - экологически чистых блюд, которые можно приготовить из дачных яблок и молочной продукции Пушкиногорья.

Предлагаем приготовить шарлотку на сметане с творогом и яблоками. Этот нежный и воздушный пирог можно с легкостью приготовить в домашних условиях из таких простых ингредиентов, как мука, яйца, творог и сметана. Именно благодаря сметане и творогу «Молочные продукты Пушкиногорья», выпечка получается очень приятной текстуры и буквально тает во рту.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Яйца – 4 шт.

Яблоки – 2-3 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Готовим тесто. В глубокой емкости соединяем яйца с сахаром и перебиваем миксером до появления пенки.

В отдельной пиале смешиваем творог со сметаной и хорошенько перемешиваем до однородности. Полученную массу отправляем к яйцам с сахарным песком и снова перемешиваем. Разрыхлитель смешиваем с просеянной и насыщенной кислородом мукой.

Небольшими порциями вводим муку в творожную массу и перебиваем до однородности.

Яблоки ополаскиваем под струей воды, вырезаем семенную коробочку и нарезаем дольками.

Форму для запекания промазываем маслом, заливаем бисквитное тесто и красиво выкладываем фрукты. Готовим в духовом шкафу около 40 минут при температуре 180 градусов.

Ароматный и пышный пирог подаем к столу слегка остывшим. Приятного аппетита!

Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708. Erid: 2SDnjccmrKU