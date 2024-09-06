Общество

Татьяна Пасман: Одна из главных проблем школ – нехватка ресурсов

В современных школах существует две главные проблемы: нехватка ресурсов и отношение общества к образованию и всему, что с этим связано. Таким мнением поделилась педагог, историк, преподаватель, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман в эфире авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«"Ресурсная слабость" - это очень серьезная проблема, и проявляется она во многих вещах, начиная с нехватки учебников (многие родители вынуждены покупать учебники, хотя обеспечение ими - это обязанность образовательного учреждения), нехватки педагогов и заканчивая уже притчей во языцех - зарплатой учителей», - отметила Татьяна Пасман.

Также педагог привела в пример реальные случаи того, что директорам школ перед началом учебного года приходится ходить в другие школы с педагогами, чтобы те взяли в дополнительную нагрузку один-два класса или предмет, потому что в его школе нет на это людей. «Уже стало повсеместной практикой то, что учитель начальных классов ведет две группы детей», - прокомментировала Татьяна Пасман нагрузку учителей.

«Есть родительские чаты, где родители зачастую делают их круглосуточными. Это сумасшедший дом для педагога», - описала Татьяна Пасман набравшую популярность практику создавать чаты в мессенджерах с участием педагогов.