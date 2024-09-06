Общество

Более 20% опрошенных россиян регулярно откладывают деньги

Чуть больше 20% россиян регулярно откладывают часть своего дохода, еще 38% из опрошенных - делают это периодически. Соответствующие результаты показал проведенный финансовым маркетплейсом «Сравни» опрос.

Так, как показал опрос, 41% россиян тратят все заработанные средства. Еще 38% респондентов отметили, что откладывают накопления, но нерегулярно. А 21% участников опроса заявили, что регулярно откладывают часть своего дохода.

При этом 64% опрошенных рассказали, что сберегают менее 10% от своего дохода. Еще 20% россиян заявили, что откладывают от 10% до 20% от своего заработка. А 9% респондентов пополняют свои накопления на сумму в 20-50% от своего дохода, еще 7% - откладывают более половины своих поступлений.

Самая популярная цель накоплений - создание финансовой подушки на случай непредвиденных обстоятельств, этот вариант ответа выбрали 67% респондентов. Еще 12% опрошенных сообщили, что копят на покупку недвижимости или автомобиля. По 7% участников опроса отметили, что делают накопления для открытия бизнеса или источника пассивного дохода, либо на собственную пенсию. Еще 6% рассказали, что копят на обучение детей, пишет ТАСС.

Большинство опрошенных (37%) хранят свои накопления на банковских вкладах. Еще 31% предпочитают копить в наличных купюрах, а 24% респондентов заявили, что хранят накопленные средства на банковской карте. По 3% участников опроса инвестируют в ценные бумаги или покупают криптовалюту. Еще 2% - предпочитают приобретать инвестиционные монеты.

«Формирование финансовой подушки - одно из базовых правил финансовой грамотности. Желательно, чтобы размер подушки позволял вам при необходимости оплатить все необходимые расходы в течение шести месяцев. Для формирования накоплений необходимо ежемесячно откладывать 10-30% от дохода», - прокомментировал опрос директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1 200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.