Общество

Депутат предупредил о схеме мошенников с QR-кодами

Мошенники могут подменять QR-код или присылать его на электронную почту, так злоумышленники крадут данные или деньги, когда жертва сканирует поддельный QR-код, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Актуальной угрозой является мошенничество через QR-коды. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников», — сказал он.

Депутат отметил, что также мошенники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки. Пользователь, сканируя такой код, попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены, пишет РИА Новости.

«В последние годы все больше распространяются виды мошенничества, в которых задействованы современные технологии и социальные манипуляции. Одним из таких видов мошенничества является дипфейк-мошенничество», — отметил депутат.

По словам Немкина, злоумышленники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, используя их для шантажа, обмана и манипуляций.

«Это может быть, например, фальшивое видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги на указанный счет или аудиозапись с поддельным голосом близкого человека, попавшего в беду. Технология дипфейк быстро развивается, и уже сейчас отличить подделку от реального видео или аудио становится все сложнее», — заключил он.