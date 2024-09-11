В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа

Эпидемия гриппа в России в этом эпидсезоне будет смешанной за счет циркуляции двух штаммов вируса, сообщил журналистам на конференции в Новосибирске директор НИИ Дмитрий Лиознов.
Он уточнил, что осенью ожидается традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, включая ковид. Течение заболеваемости будет сопоставимо с 2023 годом. «Фактически прошлый год показал и подтвердил, что мы вернулись к допандемическим показателям по гриппу и всем другим возбудителям», - подчеркнул он.
Во время выступления на конференции Лиознов отметил, что в 2023 году была достаточно высокая заболеваемость гриппом, которая сравнима даже с допандемическим уровнем, пишет ТАСС.
«А перед этим сезон был, когда основной возбудитель был вирус H1N1, и заболеваемость была даже еще больше, чем до пандемии. Тут уместно вспомнить термин иммунный долг, когда мы его отдавали, не болев перед этим практически два сезона», - добавил директор НИИ.