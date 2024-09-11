Общество

В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа

Эпидемия гриппа в России в этом эпидсезоне будет смешанной за счет циркуляции двух штаммов вируса, сообщил журналистам на конференции в Новосибирске директор НИИ Дмитрий Лиознов.

«По гриппу более представлен будет штамм вируса H1N1. Этим он отличается от прошлого года. В прошлому году был H3N2. Еще более вероятно, что будет смешанная эпидемия», - сказал он.

Он уточнил, что осенью ожидается традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, включая ковид. Течение заболеваемости будет сопоставимо с 2023 годом. «Фактически прошлый год показал и подтвердил, что мы вернулись к допандемическим показателям по гриппу и всем другим возбудителям», - подчеркнул он.

Во время выступления на конференции Лиознов отметил, что в 2023 году была достаточно высокая заболеваемость гриппом, которая сравнима даже с допандемическим уровнем, пишет ТАСС.

«А перед этим сезон был, когда основной возбудитель был вирус H1N1, и заболеваемость была даже еще больше, чем до пандемии. Тут уместно вспомнить термин иммунный долг, когда мы его отдавали, не болев перед этим практически два сезона», - добавил директор НИИ.