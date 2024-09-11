Общество

Суд рассмотрит иск ООО «Фавор» о признании права собственности на крытый рынок на Четырех углах

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск ООО «Фавор» к администрации города Пскова о признании недвижимостью торгового комплекса на Рижском проспекте, 9 в Пскове и о признании права собственности на указанный объект за ООО «Фавор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

В исковом заявлении ООО «Фавор» ссылается на то, что на основании договоров аренды земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию общество возвело спорный объект. Арбитражный суд признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса.

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Вместе с тем «Фавор» указывает, что ранее суд не исследовал вопрос, является ли спорный объект недвижимым имуществом, исходя из технических параметров и характера предназначения строения, и устанавливались ли обстоятельства его создания, в связи с чем обратился в суд с настоящим иском.

Предварительное и судебное заседания по делу №А52-5447/2024 назначено на 3 октября

Напомним, что в арбитражном суде имеется ряд судебных дел в отношении спорного объекта, расположенного по адресу: город Псков, Рижский проспект, 9. При этом уже начаты работы по разборке бывшего крытого рынка на Четырех углах.