Общество

Россияне перевели на негосударственную пенсию почти 100 млрд за полгода

За январь-июнь 2024-го добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) составили 94,2 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из подсчетов «СберНПФ» по данным ЦБ.

Такой прирост — рекордный как минимум с 2018-го, когда начала публиковаться статистика. При этом, по данным Центрального Банка, во все исследуемые годы фиксировалось снижение взносов, кроме 2021-го.

В крупнейших пенсионных фондах динамику связали с запуском программы долгосрочных сбережений (ПДС). Как отметил гендиректор «СберНПФ» Александр Зарецкий, с новой программой граждане впервые могут самостоятельно распоряжаться накопительной пенсией.

Средний чек участника ПДС составляет около 37 тыс. рублей, рассказал исполняющий обязанности гендиректора «ВТБ Пенсионный фонд» Андрей Осипов. Учитывая продление срока государственного софинансирования с 3 до 10 лет, ожидается, что интерес к программе будет расти, пишут «Известия».

Еще одна причина, по которой россияне стали активнее вкладываться в негосударственную пенсию, — увеличение реальных доходов населения вследствие повышения зарплат на дефицитном рынке труда, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Вместе с тем меняется и экономическое поведение россиян — они начинают больше заботиться о будущем, даже несмотря на экономическую неопределенность, добавил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.