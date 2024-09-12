Общество

YouTube замедлился для россиян почти в 10 раз

Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo провел анализ трафика YouTube на базе более чем 161 тыс. измерений в сетях передачи данных РФ. Эксперты компании изучили ситуацию за период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. По их выводам, среднее время, через которое стартует показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось практически в 10 раз — до 11,01 секунды.

«На фиксированных сетях доля пользователей̆ YouTube, которые не дожидаются открытия видео роликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика. При этом порог в три секунды считается средним субъективным временем ожидания, когда пользователь не ощущает дискомфорта в ожидании первого кадра видео», — пояснил директор по продуктам компании Антон Прокопенко.

Доля роликов, ждать начала показа которых нужно более 3 секунд, в июне была всего 2,8%. А теперь «тормозят» более половины — 56,7%, то есть показатель ухудшился в 20 раз, пишут «Известия».

Большинство экспертов полагает, что российские аналоги практически не уступают YouTube в удобстве использования и функциональности.