Общество

Александр Котов работникам леса: Производство и забота о природе должны идти рука об руку

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников лесопромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Уважаемые работники и ветераны лесопромышленного комплекса Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!» - сказал Александр Котов.

Лес является ценным природным богатством Псковской области. Во многом благодаря бескрайним лесам наш край входит в число самых экологически чистых регионов России, отметил председатель регионального парламента. Помимо влияния на экосистему, лесные насаждения служат основой для множества промышленных процессов, обеспечивая рабочие места и принося экономическую пользу. Главный принцип: производство и забота о природе должны идти рука об руку, подчеркнул спикер парламента.

«Благодаря настоящим профессионалам своего дела лесная отрасль региона продолжает развиваться. Сложные времена, связанные с введением зарубежных экономических санкций, стали настоящим вызовом для лесоперерабатывающей промышленности. Но этот непростой период послужил толчком для поиска новых путей и возможностей. Сегодня предприятия комплекса не просто выживают, а адаптируются к текущей ситуации, находят альтернативные рынки сбыта продукции. От всей души желаю работникам лесной отрасли здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!» - отметил Александр Котов.