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Общество

Более 50% опрошенных россиян хотели бы иметь больше детей, чем сейчас

16.09.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Почти 60% россиян хотели бы иметь больше детей, чем имеют в настоящее время. По данным опроса Народного фронта, которые имеются в распоряжении, в качестве ключевых причин отказа от рождения детей граждане называли отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а также неподходящие жилищные условия.

Как рассказали в пресс-службе Народного фронта, в онлайн-анкетировании, которое проводилось с декабря 2022 по март 2023 года, поучаствовали 36 779 россиян, как имеющие детей, так и не имеющие.

«Народный фронт провел серию количественных и фокус-групповых исследований по теме семьи, которая показала, что 59% респондентов хотели бы иметь больше детей, чем имеют сейчас. В качестве ключевых причин отказа от рождения детей были названы: общая экономическая ситуация/отсутствие уверенности в завтрашнем дне (39%), отсутствие информации о мерах поддержки семей с детьми (33%), неподходящие жилищные условия (25%), необходимость сначала расплатиться по кредитам (23%)», - рассказали в Народном фронте, добавив, что при этом треть опрошенных (31%) посчитала, что дополнительные меры поддержки смогут повлиять на решение родить ребенка.

Особое внимание в Народном фронте уделили доступности жилья, которая, по мнению экспертов движения, снижается, а программы льготной ипотеки в текущих лимитах не могут решить проблемы граждан, в первую очередь многодетных.

Как отметили эксперты Народного фронта, за 2021-2022 годы цены на квартиры выросли практически на 50%, а лимиты для ипотеки не изменились и составляют 6 млн, лимит в 12 млн предусмотрен только для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Так, стоимость четырех- или пятикомнатной квартиры на первичном рынке г. Воронежа составляет от 9,2 до 23 млн рублей в зависимости от ее площади и расположения. В Москве цены на указанную категорию квартир начинаются от 18 млн и практически не имеют верхнего предела. В рамках программы "Семейная ипотека" кредит выдается на срок до 30 лет, необходимый размер первоначального взноса - от 20,1% стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий», - отметили в движении.

По мнению экспертов движения, установленные базовые лимиты льготной ипотеки «не позволяют улучшить жилищные условия абсолютному большинству многодетных граждан». «Народный фронт предлагает пересмотреть текущие лимиты, но распространить их только на многодетных», - сообщили в ОНФ.

Более того, по итогам мониторинга Народного фронта доступности жилья в 2023 году, более 61% от числа опрошенных семей хотят улучшить свои жилищные условия, но не имеют такой возможности из-за высоких цен на жилье, высоких процентных ставок по ипотеке, а также отсутствия подходящего жилья в населенном пункте. При этом доля платежа по ипотеке в совокупном доходе семьи опрошенных составляет 25-30%, пишет ТАСС

«По мнению экспертов Народного фронта, необходимо разработать дополнительные меры поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Например, программу субсидирования арендного жилья для молодых семей на период накопления первоначального ипотечного взноса», - заключили в Народном фронте. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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