Общество

Творог и томаты: готовим пиццу из псковских продуктов

Осень — это сезон богатого урожая на приусадебных участках. А что может быть лучше идеального сочетания овощей со своего огорода с натуральными молочными продуктами псковского края?

Псковская Лента Новостей предлагает рецепты вкусных, полезных, а главное - экологически чистых блюд, которые можно приготовить дачного урожая и молочной продукции Пушкиногорья.

Предлагаем приготовить пиццу с начинкой из салями, свежих томатов и болгарского перца на творожном тесте.

Мини-пицца из творожного теста

Ингредиенты:

творог «Молочные продукты Пушкиногорья» 200 гр

яйцо 1 шт

сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» 2 ст. л

мука 200 гр

сода 1 ч. л

сахар 1 ч. л

соль 0,5 ч. л

растительное масло 2 ст. л



Для начинки:

салями

помидоры свежие

томатный соус

огурцы маринованные

оливки

сыр

красный лук

болгарский перец

Соединить творог, сметану, яйцо, сахар, соль. Всё хорошо перемешать. Затем добавить муку и соду, и замесить тесто. Разделить тесто на 4-5 частей, скатать шарики, каждую часть раскатать в лепешку. Выложить основу для пиццы на противень, смазанный растительным маслом. Смазать каждую лепёшку томатным соусом и выложить начинку. Сверху посыпать тёртым сыром.

Выпекать мини-пиццы минут 10-15 в разогретой духовке при 200 градусах.

Приятного аппетита!

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