Творог и томаты: готовим пиццу из псковских продуктов

Осень — это сезон богатого урожая на приусадебных участках. А что может быть лучше идеального сочетания овощей со своего огорода с натуральными молочными продуктами псковского края?
Псковская Лента Новостей предлагает рецепты вкусных, полезных, а главное - экологически чистых блюд, которые можно приготовить дачного урожая и молочной продукции Пушкиногорья.
Предлагаем приготовить пиццу с начинкой из салями, свежих томатов и болгарского перца на творожном тесте.
Мини-пицца из творожного теста
Ингредиенты:
творог «Молочные продукты Пушкиногорья» 200 гр
яйцо 1 шт
сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» 2 ст. л
мука 200 гр
сода 1 ч. л
сахар 1 ч. л
соль 0,5 ч. л
растительное масло 2 ст. л
Для начинки:
салями
помидоры свежие
томатный соус
огурцы маринованные
оливки
сыр
красный лук
болгарский перец
Соединить творог, сметану, яйцо, сахар, соль. Всё хорошо перемешать. Затем добавить муку и соду, и замесить тесто. Разделить тесто на 4-5 частей, скатать шарики, каждую часть раскатать в лепешку. Выложить основу для пиццы на противень, смазанный растительным маслом. Смазать каждую лепёшку томатным соусом и выложить начинку. Сверху посыпать тёртым сыром.
Выпекать мини-пиццы минут 10-15 в разогретой духовке при 200 градусах.
Приятного аппетита!
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