Общество

СОЦПРОФ: Минтруд упрощает доступ к услугам Социального фонда в цифровом формате

Минтруд предлагает сделать удобнее процесс получения услуг Социального фонда России в электронном виде. Как сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, к 1 декабря 2024 года будет завершен переход пенсионных сервисов СФР на портал gosuslugi.ru. Они будут доступны застрахованным гражданам в личном кабинете в разделе «Пенсии и пособия». Соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом и размещен для общественного обсуждения.

Сервис реализуется в рамках программы цифровой трансформации социальной сферы. Одно из ее направлений – создание «единого электронного окна» государственных услуг, чтобы граждане без сбора «бумажных» справок могли быстро получить всю необходимую информацию.

Информация о пенсионном обеспечении в удобном и понятном формате уже доступна в личном кабинете гражданина на портале Госуслуги. Одновременно, такой же набор услуг можно получить через личный кабинет застрахованного лица на сайте СФР, доступ в который возможен только после идентификации гражданина на портале Госуслуг. Фактически происходит дублирование одних и тех же функций двумя цифровыми экосистемами.

Единая точка входа сделает процесс получения пенсионных сервисов Соцфонда проще: будут исключены дополнительные действия при онлайн-запросе и возможные ошибки при переходе и вводе информации на web-ресурсе СФР.

Напомним, что информацию об услугах СФР и сами услуги можно, как и прежде, получить не только в онлайн режиме, но и при личном обращении в любое территориальное отделение Соцфонда вне зависимости от места жительства или работы граждан.