На фасадах пяти школ в Пскове появятся мемориальные доски бойцам СВО

Семь мемориальных досок воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, установят в Пскове. Решения приняли на очередном заседании Псковской городской Думы 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутаты седьмого созыва Псковской городской Думы рассмотрели вопрос об установке памятных досок погибшим военнослужащим. Мемориальные доски будут установлены:
- кавалерам ордена Мужества (посмертно) лейтенанту Александру Ефремову и рядовому Игорю Антонову на здании школы №13;
- кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно),кавалеру трех орденов Мужества гвардии капитану Михаилу Гурскому - на здании ППК;
- кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии старшему прапорщику Николаю Савченко - на фасаде дома №25 по улице Шестака;
- кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии ефрейтору Александру Михнову на здании школы №1;
- кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии рядовому Алексею Стаканову - на здании школы №2;
- кавалеру ордена Мужества (посмертно) гвардии старшему сержанту Владиславу Иванову - на здании школы №11.