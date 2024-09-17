Общество

Гастрономический фестиваль плова открывается в Островском районе

Гастрономический фестиваль плова «Хоровод дружбы» пройдет на базе «Юность» в Островском районе сегодня, 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Помимо выставок местных мастеров, которые продемонстрируют изделия ручной работы, можно будет погрузиться в атмосферу творчества на мастер-классах.

Для детей подготовлена развлекательная программа с играми и конкурсами. Фотозоны с декорациями позволят запечатлеть моменты фестиваля. Подарком для гостей фестиваля будет работа мотоклуба HoSt и концертная программа от певицы Лизы Матрёшки.

Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, познакомиться с новыми людьми и окунуться в атмосферу дружбы и взаимопонимания.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00. Вход свободный.