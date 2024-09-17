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Общество

Видеофакт: Робопес гуляет по FjordPlaza

22.09.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

В торгово-развлекательном центре FjordPlaza заметили гуляющего робопса, сообщают очевидцы.

На видео можно увидеть робопса модели Unitree Go2, который дружелюбно взаимодействует с окружающими

Теги: #роботы
Источник: Псковская Лента Новостей
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