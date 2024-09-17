Общество

Что можно и нельзя в день памяти святых Петра и Павла рассказали псковичам

23 сентября вспоминают святых Павла и Петра. В народном календаре их называют чаще всего «осенними». Также этот день наши предки проводили в руках с рябиновой веткой. Считалось, что именно сегодня нужно собирать рябину, чтобы она потом отдала максимум своих полезных свойств при приготовлении отваров, которыми лечились от простуды.

Фото: «МК в Пскове»

Было принято плести венки из рябины, а также украшать столы букетами с ягодами этого растения. Соблюдавшие этот ритуал верили, что это принесет удачу, процветание и поможет избежать голода и неурядиц.

На Руси подмечали уникальное свойство, которое присуще лишь рябине: ягоды даже после первых осенних заморозков оставались сладкими.

Стоит понаблюдать 23 сентября за природой и за лесными жителями. Если верить народным приметам то высокое и чистое небо обещает ясную и довольно-таки теплую осень, а зима придет позднее обычного. Если, отправляясь в лес, встретите много зайцев, то это к холодам. Отсутствие характерного кваканья на болотах от лягушек тоже сулит скорейшее похолодание, пишет «МК в Пскове».

А вот главный запрет сегодняшнего дня связан с кустарниками и деревьями. Нельзя их рубить, можно лишь аккуратно ломать ветки. Не стоит игнорировать уборку дома. Считается, сколько мусора на полу останется, столько и ссор в доме будет, так что хотя бы подмести пол все-таки стоит.

День благоволит новым знакомствам, любовным приключениям и романам. Считается, что отношения, построенные сегодня, будут прочными и крепкими.