Общество

Булочки маритоццо псковичи могут попробовать в кофейне «Дочь пекаря»

Итальянские булочки маритоццо псковичи могут попробовать только два дня в месяц в ресторане «Дочь пекаря». Об этом рассказала управляющая ресторана-пекарни Ксения Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Раз в месяц мы делаем булочку маритоццо. Это итальянская булочка со взбитыми сливками, заварным кремом или фруктовой начинкой, пропитанная сиропом. Вкус мы выбираем каждый месяц новый: последний раз делали вишню-шоколад, до этого были дыня-личи, клубника, апельсин. Предложение уникальное: булочки печём всего два дня в ограниченном количестве. И из месяца в месяц все они разлетаются моментально! Обычно витрина пустая уже к раннему вечеру», – делится Ксения Николаева.

Управляющая отметила, что всем гостям булочка пришлась по душе, о чём свидетельствуют не только пустые витрины, но и активность подписчиков в социальных сетях. Конкурсы на угадывание вкуса булочки, отзывы и комментарии, фото и отметки – так гости признаются в любви к маритоццо «Дочери пекаря», которые теперь стали одной из визитных карточек ресторана-пекарни.

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