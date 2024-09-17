Общество

Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами

Ко дню рождению кредитной СберКарты банк выпустил её инновационную версию. Всего будет выпущено 100 тысяч карт - бесплатно и без предзаказа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Фото: Сбер

Три года назад клиенты Сбера получили возможность оформлять кредитную СберКарту — уникальный продукт с понятным и выгодным беспроцентным периодом 120 дней и бесплатным обслуживанием и информированием. Сегодня такой кредиткой — самой популярной в стране — пользуются уже 17 млн россиян.

Ко дню рождения кредитной СберКарты Сбер выпустил её лимитированную версию: бесплатную кредитную карту со светодиодами. Карту можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн или любом отделении банка с 23 сентября. Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платёжному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать — она так же надёжна и долговечна, как и обычная СберКарта, рассказали в банке.

«Три года назад мы кардинально переосмыслили наш продукт, сделав карту, какую хотели видеть наши клиенты: бесплатное обслуживание, беспроцентный период — 120 дней, единая и прозрачная процентная ставка, низкая ставка на покупки в категории "Здоровье" и на онлайн покупки на Мегамаркете. Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране — она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок», - сказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.