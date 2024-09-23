«Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 сентября.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Областное Собрание и Псковская гордума дали старт нормотворческому сезону – итоги первых после парламентских каникул сессий.
- Помощь в беде: южные районы области приняли эвакуированных после атаки беспилотников на Торопец.
- Потерявшиеся: в регионе наблюдается сезонный всплеск теряющихся в лесу грибников и ягодников.
- Молодежная политика – что это такое и как ее понимать?
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединился политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?